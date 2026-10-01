В США конгрессмен от штата Нью-Йорк Ричи Торрес предложил законопроект Power to Players Act, который должен закрепить за покупателями видеоигр право собственности на приобретенные игры, а не только отзывную лицензию на пользование. Как сообщает Ars Technica, инициатива также направлена на то, чтобы игроки могли получать доступ к играм спустя годы после их выпуска.

Пример NBA 2K25

В сообщении о законопроекте в качестве примера приведена NBA 2K25. Игра вышла 6 сентября 2025 года, но должна стать непригодной для игры 31 декабря из-за отключения серверов. Инициатива поручает Федеральной торговой комиссии США принимать меры, чтобы в будущем предотвращать подобные случаи.

Торрес заявил, что потребители должны иметь право владеть, играть и передавать приобретенные игры. По его мнению, продукт, доступ к которому может исчезнуть после решения компании отключить сервис, является арендой, замаскированной под продажу. В интервью Kotaku он назвал предлагаемое изменение возвращением к исторической норме, сославшись на то, как большинство игроков пользовались играми в 1990-х годах.

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Технические и законодательные препятствия

Инициатива появилась на фоне дискуссий о сохранении видеоигр и переходе рынка на цифровые продажи. По данным Sony из ее последнего финансового отчета, цифровые загрузки составили 82% продаж полных игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 за соответствующий финансовый год. В то же время физический диск не всегда гарантирует долгосрочный доступ: некоторые игры требуют работы онлайн-серверов, а лицензионные соглашения часто определяют приобретение как лицензию, которую могут отозвать.

Согласно описанию в пресс-релизе, законопроект не обязывает разработчиков бессрочно поддерживать серверы онлайн-игр, но предусматривает офлайн-режимы для игр, которые обычно работают только через сеть. Для отдельных проектов это может потребовать существенного изменения технической архитектуры. Полный текст документа еще не опубликован, поэтому его практическую действенность и возможность исполнения сейчас оценить невозможно. Законопроект также должен пройти законодательную процедуру, а большинство предложенных инициатив не доходят до голосования.

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