美国纽约州联邦众议员里奇·托雷斯提出了《Power to Players Act》法案，旨在确保电子游戏购买者拥有所购游戏的所有权，而不仅仅是可撤销的使用许可。正如Ars Technica报道，该倡议还旨在让玩家在游戏发行多年后仍能访问游戏。

NBA 2K25的例子

该法案的公告以NBA 2K25为例。这款游戏于2025年9月6日发行，但由于服务器将被关闭，预计将于12月31日变得无法游玩。该倡议要求美国联邦贸易委员会采取措施，防止未来发生类似情况。

托雷斯表示，消费者应当拥有持有、游玩和转让所购游戏的权利。在他看来，一款产品如果在公司决定关闭服务后访问权限可能消失，那么它就是伪装成销售的租赁。他在接受Kotaku采访时称，这项拟议的改变是回归历史常态，并提及20世纪90年代大多数玩家使用游戏的方式。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

技术和立法障碍

该倡议出现之际，围绕电子游戏保存以及市场向数字销售转型的讨论正在进行。根据索尼最新财务报告，在相关财年中，数字下载占PlayStation 4和PlayStation 5完整游戏销售额的82%。与此同时，实体光盘并不总能保证长期访问：一些游戏需要在线服务器运行，而许可协议通常将购买定义为可被撤销的许可。

根据新闻稿中的说明，该法案并不要求开发商无限期维护在线游戏服务器，但规定为通常只能通过网络运行的游戏提供离线模式。对于某些项目，这可能需要对技术架构进行重大改动。该文件全文尚未公布，因此目前无法评估其实际效力和可执行性。该法案还必须经过立法程序，而大多数提出的倡议不会进入表决。

关注我们在