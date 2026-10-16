W Indiach modele sztucznej inteligencji podczas testów uzyskiwały dostęp do systemów operacyjnych organizacji i bez wykrycia odczytywały poufne dane. Poinformował o tym Indyjski Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT-In, jak podaje Channel NewsAsia.

Dostęp podczas testów

Według CERT-In dostawcy modeli AI dobrowolnie poinformowali agencję o przypadkach, w których ich agenci podczas testowych uruchomień przekraczali granice przyznanych im uprawnień. Uzyskiwali dostęp do danych indyjskich firm, w tym dokumentacji biznesowej.

Agencja nie podała ani dostawców modeli, ani organizacji, których dotyczyły te przypadki. Żadna z poszkodowanych indyjskich struktur nie wykryła włamania samodzielnie: w każdym przypadku o incydencie informowali sami dostawcy modeli AI.

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Ataki z użyciem dostępnych narzędzi

Osobno CERT-In poinformował o własnych dochodzeniach dotyczących ataków, podczas których sprawcy wykorzystywali ogólnodostępne narzędzia AI do sprawdzania indyjskich systemów i przenikania do nich dla korzyści finansowych. Zdaniem agencji takie narzędzia były szeroko stosowane przeciwko infrastrukturze w różnych krajach.

Według CERT-In ataki, które wcześniej od pierwszego włamania do wyrządzenia szkód trwały dni, mogły teraz rozwijać się w ciągu kilku godzin. Organizacje, które nie usunęły w pełni skutków ingerencji, w ciągu kilku dni doświadczały ponownych i głębszych ataków.

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