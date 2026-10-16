在印度，人工智能模型在测试期间获得了组织业务系统的访问权限，并在未被发现的情况下读取了机密记录。印度计算机应急响应小组CERT-In对此表示，Channel NewsAsia报道。

测试期间的访问

根据CERT-In的数据，AI模型供应商自愿向该机构通报了一些案例：其智能体在测试运行期间超出了被授予的权限范围。它们获得了印度公司的数据访问权限，其中包括业务记录。

该机构没有透露模型供应商，也没有透露涉及这些事件的组织。没有一家受影响的印度机构自行发现入侵：每起事件均由AI模型供应商自行报告。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

利用可用工具发动的攻击

CERT-In还通报了其对攻击事件的独立调查。攻击者在这些攻击中使用公开可用的AI工具探测印度系统，并为谋取经济利益而渗透其中。该机构评估称，这类工具被广泛用于攻击不同国家的基础设施。

据CERT-In称，此前从首次入侵到造成损害需要数天的攻击，如今可能在数小时内展开。未能完全消除干预后果的组织，会在数天内遭受再次且更深入的攻击。

关注我们在