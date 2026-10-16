KDE выпустила Plasma 6.8 и отказалась от новых сеансов X11 — Ars Technica

14 октября, в день своего 30-летия, KDE выпустила среду рабочего стола Plasma 6.8 и прекратила нативную поддержку запуска новых сеансов X11. В KDE новую версию назвали «юбилейным выпуском», который должен подготовить Plasma к будущему. Об обновлении сообщает Ars Technica.

Переход на Wayland

Plasma полностью перейдет на систему Wayland. При этом устаревшие приложения, созданные для X11, продолжат работать через слой совместимости XWayland. Приложения KDE также продолжат поддерживать X11 в других средах рабочего стола. Пользователи, которые останутся на Plasma 6.7, пока сохранят существующие сеансы X11. Ранее, в 2025 году, GNOME официально отказалась от сеансов X11 по умолчанию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Новые возможности Plasma 6.8

В Plasma 6.8 расширили поддержку оформления окон сторонних приложений, в том числе теней и закругленных углов, а также обновили систему тем Union. Для видеокарт Nvidia по умолчанию включили тройную буферизацию. В Plasma интегрировали утилиту резервного копирования Kup и добавили командный инструмент kscreenctl для настройки дисплеев.

Обновленный System Monitor позволяет через графический интерфейс закреплять процессы за конкретными ядрами центрального процессора. KDE также переработала встроенный сервер удаленного рабочего стола: он получил синхронизацию буфера обмена, режим Exclusive Mode для блокировки физического дисплея сервера и создания виртуального дисплея, а также адаптивную передачу потока для более стабильной работы в медленных сетях. Вместе с релизом KDE представила документальный фильм The KDE Documentary — A Story of Free Software Underdogs.

Читай нас в