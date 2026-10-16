Ученые создали детектор для поиска инопланетян

Учёные разработали компактный электрический детектор, который поможет искать признаки внеземной жизни по химическому составу образцов. Технология уже прошла первые испытания.

Метод основан на анализе аминокислот — молекул, являющихся строительными блоками белков. Исследователи изучают их хиральность — существование в двух зеркально симметричных формах, L и D. Соотношение этих форм может помочь отличить биологические процессы от небиологических, хотя само по себе не является окончательным доказательством жизни.

Устройство использует две золотые нанопроволоки, разделенные чрезвычайно малым зазором. Когда на чип наносят образец с аминокислотами, изменяется электрический ток, что позволяет определять их форму на молекулярном уровне.

В ходе испытаний на метеоритах метод продемонстрировал точность около 80%. Учёные рассматривают возможность использования таких детекторов в будущих миссиях по исследованию Марса и других небесных тел.

Устройство не способно обнаруживать инопланетян на расстоянии. Для анализа ему требуются непосредственные образцы вещества, а результаты исследования ещё не означают, что внеземная жизнь найдена.

Источник: ScienceAlert

Президент США Дональд Трамп, по данным британских СМИ, якобы уже подготовил речь, в которой может впервые публично высказаться об НЛО и возможном существовании внеземной жизни.

Читай нас в