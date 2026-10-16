Наукові створили детектор для пошуку інопланетян

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Науковці розробили компактний електричний детектор, який допоможе шукати ознаки позаземного життя за хімічним складом зразків. Технологія вже пройшла перші випробування.

Метод ґрунтується на аналізі амінокислот — молекул, які є будівельними блоками білків. Дослідники вивчають їхню хіральність — існування у двох дзеркально симетричних формах, L і D. Співвідношення цих форм може допомогти відрізнити біологічні процеси від небіологічних, хоча саме по собі не є остаточним доказом життя.

Пристрій використовує два золоті нанодроти, розділені надзвичайно малим проміжком. Коли на чіп наносять зразок із амінокислотами, змінюється електричний струм, що дає змогу визначати їхню форму на молекулярному рівні.

Під час випробувань на метеоритах метод продемонстрував точність близько 80%. Науковці розглядають можливість використання таких детекторів у майбутніх місіях для дослідження Марса та інших небесних тіл.

Пристрій не здатний виявляти інопланетян на відстані. Для аналізу йому потрібні безпосередні зразки речовини, а результати дослідження ще не означають, що позаземне життя знайдено.

Джерело: ScienceAlert

Президент США Дональд Трамп, за даними британських ЗМІ, нібито вже має підготовлену промову, у якій може вперше публічно висловитися про НЛО та можливе існування позаземного життя.

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