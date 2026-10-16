14 października, w dniu swojej 30. rocznicy, KDE wydało środowisko graficzne Plasma 6.8 i zakończyło natywne wsparcie dla uruchamiania nowych sesji X11. W KDE nową wersję nazwano „wydaniem rocznicowym”, które ma przygotować Plasma na przyszłość. O aktualizacji informuje Ars Technica.

Przejście na Wayland

Plasma całkowicie przejdzie na system Wayland. Jednocześnie starsze aplikacje stworzone dla X11 nadal będą działać przez warstwę kompatybilności XWayland. Aplikacje KDE będą także nadal obsługiwać X11 w innych środowiskach graficznych. Użytkownicy, którzy pozostaną przy Plasma 6.7, na razie zachowają istniejące sesje X11. Wcześniej, w 2025 roku, GNOME oficjalnie zrezygnowało z domyślnych sesji X11.

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Nowe możliwości Plasma 6.8

W Plasma 6.8 rozszerzono obsługę dekoracji okien aplikacji firm trzecich, w tym cieni i zaokrąglonych rogów, a także zaktualizowano system motywów Union. Dla kart graficznych Nvidia domyślnie włączono potrójne buforowanie. Zintegrowano z Plasma narzędzie do tworzenia kopii zapasowych Kup oraz dodano narzędzie wiersza poleceń kscreenctl do konfiguracji ekranów.

Zaktualizowany System Monitor umożliwia przypinanie procesów do konkretnych rdzeni procesora za pośrednictwem interfejsu graficznego. KDE przeprojektowało także wbudowany serwer zdalnego pulpitu: otrzymał synchronizację schowka, tryb Exclusive Mode do blokowania fizycznego wyświetlacza serwera i tworzenia wirtualnego wyświetlacza, a także adaptacyjne przesyłanie strumienia dla stabilniejszego działania w wolnych sieciach. Wraz z wydaniem KDE zaprezentowało film dokumentalny The KDE Documentary — A Story of Free Software Underdogs.

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