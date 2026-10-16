Делегаты из 69 стран на конференции Международного бюро мер и весов в Версале, Франция, проголосовали за замену високосных секунд високосным часом. Решение, которое должно вступить в силу в следующем году, призвано снизить риски для компьютерных и других технических систем, которые могут некорректно обрабатывать минуты продолжительностью 59 или 61 секунду.

Как сообщает The Guardian, новый подход позволит Всемирному координированному времени (UTC) отклоняться от астрономического времени на величину до одного часа. По оценке специалистов, потребность в високосном часе возникнет не ранее чем через тысячи лет.

Почему отказываются от високосных секунд

Високосные секунды используют с 1972 года, чтобы синхронизировать UTC с вращением Земли. С тех пор добавили 27 таких секунд. Атомные часы работают чрезвычайно стабильно, тогда как скорость вращения планеты меняется под влиянием процессов в ее расплавленном ядре, движения океанов, струйных течений и других природных факторов.

В целом Земля вращается медленнее: во времена астероида, который вызвал вымирание динозавров, сутки длились примерно 23,5 часа. Однако в течение последнего десятилетия вращение планеты ускорилось. Это означало, что в следующие десять лет могла понадобиться первая отрицательная високосная секунда — удаление секунды из UTC. Вероятность такого сценария оценили в 30%.

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Риски для цифровой инфраструктуры

Главный научный сотрудник отдела времени и частоты Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнам Шемар заявил, что високосный час снизит риски для систем и инфраструктуры, которые зависят от точного времени, и одновременно сохранит связь глобальной системы времени с вращением Земли.

По его словам, после добавления високосной секунды в 2012 году часть операционных систем не смогла справиться с 61 секундой в минуте: серверы зависали, а системы выходили из строя. Тогда с перебоями столкнулись, в частности, Reddit и LinkedIn, а рейсы Qantas задерживались. Отрицательные високосные секунды, по оценке Шемара, создают еще больший риск, поскольку программное обеспечение могло не тестироваться на такой сценарий.

Руководитель Центра ориентации Земли IERS в Париже Кристиан Бизуар одобрил решение, но отметил, что оно фактически откладывает проблему для людей далекого будущего.

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