凡尔赛支持以闰小时取代闰秒——《卫报》

来自69个国家的代表在法国凡尔赛举行的国际计量局会议上投票支持以闰小时取代闰秒。这项计划于明年生效的决定，旨在降低计算机及其他技术系统的风险，因为这些系统可能无法正确处理持续59秒或61秒的分钟。

据《卫报》报道，新方法将允许协调世界时（UTC）与天文时间之间的偏差达到一小时。专家估计，至少在数千年内不会需要闰小时。

为何放弃闰秒

自1972年以来，人们一直使用闰秒来使UTC与地球自转同步。自那时起，已增加27个这样的秒。原子钟运行极其稳定，而地球自转速度会受其熔融核心中的过程、海洋运动、急流和其他自然因素影响而变化。

总体而言，地球自转正在变慢：在导致恐龙灭绝的小行星时代，一天约为23.5小时。然而，在过去十年中，地球自转加快。这意味着未来十年内可能需要首次引入负闰秒——从UTC中删除一秒。这种情景的概率被估计为30%。

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对数字基础设施的风险

英国国家物理实验室时间和频率部门首席科学家塞特南·谢马尔表示，闰小时将降低依赖精确时间的系统和基础设施面临的风险，同时保持全球时间系统与地球自转之间的联系。

他表示，在2012年增加闰秒后，部分操作系统无法处理一分钟内有61秒的情况：服务器死机，系统发生故障。当时，包括Reddit和LinkedIn在内的平台遭遇中断，澳洲航空的航班也出现延误。谢马尔认为，负闰秒带来的风险更大，因为软件可能没有针对这种情景进行测试。

巴黎IERS地球定向中心负责人克里斯蒂安·比祖阿尔赞同这一决定，但指出它实际上是将问题推迟给遥远未来的人们。

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