У Версалі підтримали заміну високосних секунд на високосну годину — The Guardian

Делегати з 69 країн на конференції Міжнародного бюро мір і ваг у Версалі, Франція, проголосували за заміну високосних секунд високосною годиною. Рішення, яке має набути чинності наступного року, покликане зменшити ризики для комп’ютерних та інших технічних систем, що можуть некоректно обробляти хвилини тривалістю 59 або 61 секунду.

Як повідомляє The Guardian, новий підхід дозволятиме Всесвітньому координованому часу (UTC) відхилятися від астрономічного часу на величину до однієї години. За оцінкою фахівців, потреба у високосній годині виникне не раніше ніж через тисячі років.

Чому відмовляються від високосних секунд

Високосні секунди використовують із 1972 року, щоб синхронізувати UTC з обертанням Землі. Відтоді додали 27 таких секунд. Атомні годинники працюють надзвичайно стабільно, тоді як швидкість обертання планети змінюється під впливом процесів у розплавленому ядрі, руху океанів, струменевих течій та інших природних чинників.

Загалом Земля обертається повільніше: за часів астероїда, який спричинив вимирання динозаврів, доба тривала приблизно 23,5 години. Однак протягом останнього десятиліття обертання планети прискорилося. Це означало, що в наступні десять років могла знадобитися перша від’ємна високосна секунда — вилучення секунди з UTC. Імовірність такого сценарію оцінили у 30%.

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Ризики для цифрової інфраструктури

Головний науковець відділу часу і частоти Національної фізичної лабораторії Великої Британії Сетнам Шемар заявив, що високосна година знизить ризики для систем та інфраструктури, які залежать від точного часу, і водночас збереже зв’язок глобальної системи часу з обертанням Землі.

За його словами, після додавання високосної секунди у 2012 році частина операційних систем не змогла впоратися з 61 секундою у хвилині: сервери зависали, а системи виходили з ладу. Тоді з перебоями зіткнулися, зокрема, Reddit і LinkedIn, а рейси Qantas затримувалися. Від’ємні високосні секунди, за оцінкою Шемара, створюють ще більший ризик, адже програмне забезпечення могли не тестувати на такий сценарій.

Керівник Центру орієнтації Землі IERS у Парижі Крістіан Бізуар схвалив рішення, але зазначив, що воно фактично відкладає проблему для людей далекого майбутнього.

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