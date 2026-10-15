У Китаї відкрили гриб Dianjunus rex заввишки до 50 см — ScienceAlert

У лісах провінції Юньнань на південному заході Китаю науковці описали новий вид гриба Dianjunus rex. Його білі булавоподібні плодові тіла можуть сягати 50 сантиметрів заввишки — приблизно як дорожній конус. Деякі зібрані зразки важили до 2,2 кілограма, повідомляє ScienceAlert.

Єдиний відомий представник родини

Новий вид описала мікологиня Китайської академії наук Індуніл Сенанаяке разом із колегами у статті, опублікованій у журналі Frontiers in Fungal Biology. Dianjunus rex — єдиний відомий представник родини Dianjunaceae.

Гриб належить до аскоміцетів — групи, до якої також входять сморчки, трюфелі та кордицепси. Досліджені зразки виявили біля основи дубів, зокрема китайського коркового дуба Quercus variabilis. Вони росли на гнилих коренях або пнях цих дерев.

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Можливе пристосування для поширення спор

Під час розмноження Dianjunus rex утворює великі білі плодові тіла, які називають стромами. Вони вивільняють спори в повітря. На думку Сенанаяке, висока плодова структура може сприяти рознесенню спор вітром над рослинністю та лісовою підстилкою в густих лісах. Водночас її формування потребує значних енергетичних витрат.

За результатами порівняння ДНК із сотнями інших грибів дослідники встановили, що родина Dianjunaceae відокремилася від найближчих відомих родичів приблизно 65 мільйонів років тому. Це сталося орієнтовно через мільйон років після падіння астероїда Чиксулуб, яке спричинило масове вимирання.

Науковці припускають, що після цієї події зміни в лісах і велика кількість відмерлого рослинного матеріалу могли створити нові екологічні можливості для грибів, які розкладають деревину. Водночас причина надзвичайно великих розмірів стром Dianjunus rex залишається невідомою.

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