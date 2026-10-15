科学家在中国西南部云南省的森林中描述了一种新真菌——Dianjunus rex。它白色的棒状子实体最高可达50厘米，大约与一个交通锥同高。部分采集到的样本重量可达2.2公斤，ScienceAlert报道。

该科唯一已知的代表物种

中国科学院真菌学家Indunil Senanayake与同事在发表于《Frontiers in Fungal Biology》期刊的一篇论文中描述了这一新物种。Dianjunus rex是Dianjunaceae科唯一已知的代表物种。

该真菌属于子囊菌类，这一类群还包括羊肚菌、松露和虫草。研究样本在橡树基部附近发现，其中包括中国栓皮栎Quercus variabilis。它们生长在这些树木腐烂的根部或树桩上。

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可能是传播孢子的适应机制

在繁殖期间，Dianjunus rex会形成被称为子座的大型白色子实体。它们会将孢子释放到空气中。Senanayake认为，在茂密森林中，这种高大的子实体结构可能有助于风将孢子带过植被和森林凋落物。不过，其形成需要大量能量消耗。

研究人员通过将其DNA与数百种其他真菌进行比较，发现Dianjunaceae科大约在6500万年前与其最近的已知亲缘类群分化。这发生在导致大规模灭绝的希克苏鲁伯小行星撞击事件约100万年后。

科学家推测，在这一事件之后，森林的变化以及大量死亡植物材料可能为分解木材的真菌创造了新的生态机会。不过，Dianjunus rex子座异常巨大的原因仍然未知。

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