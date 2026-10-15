W lasach prowincji Junnan w południowo-zachodnich Chinach naukowcy opisali nowy gatunek grzyba Dianjunus rex. Jego białe, maczugowate owocniki mogą osiągać 50 centymetrów wysokości — mniej więcej tyle, co pachołek drogowy. Niektóre zebrane okazy ważyły do 2,2 kilograma, podaje ScienceAlert.

Jedyny znany przedstawiciel rodziny

Nowy gatunek opisał mikolog Chińskiej Akademii Nauk Indunil Senanayake wraz z kolegami w artykule opublikowanym w czasopiśmie Frontiers in Fungal Biology. Dianjunus rex jest jedynym znanym przedstawicielem rodziny Dianjunaceae.

Grzyb należy do workowców — grupy, do której należą również smardze, trufle i kordycepsy. Badane okazy znaleziono u podstawy dębów, w tym dębu korkowego chińskiego Quercus variabilis. Rosły na gnijących korzeniach lub pniach tych drzew.

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Możliwe przystosowanie do rozprzestrzeniania zarodników

Podczas rozmnażania Dianjunus rex tworzy duże białe owocniki, nazywane stromami. Uwalniają one zarodniki do powietrza. Zdaniem Senanayake wysoka struktura owocnikowa może sprzyjać przenoszeniu zarodników przez wiatr ponad roślinnością i ściółką leśną w gęstych lasach. Jednocześnie jej wytworzenie wymaga znacznych nakładów energii.

Na podstawie porównania DNA z setkami innych grzybów badacze ustalili, że rodzina Dianjunaceae oddzieliła się od najbliższych znanych krewnych około 65 milionów lat temu. Nastąpiło to mniej więcej milion lat po uderzeniu asteroidy Chicxulub, które spowodowało masowe wymieranie.

Naukowcy przypuszczają, że po tym wydarzeniu zmiany w lasach i duża ilość obumarłego materiału roślinnego mogły stworzyć nowe możliwości ekologiczne dla grzybów rozkładających drewno. Jednocześnie przyczyna niezwykle dużych rozmiarów strom Dianjunus rex pozostaje nieznana.

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