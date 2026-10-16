Naukowcy z Uniwersytetu Khalifa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, szwajcarskiego instytutu Empa oraz ETH Zurich przetestowali metodę wzmacniania pustynnego piasku włóknami wytwarzanymi przez bakterie i grzyby. W testach laboratoryjnych włókna wyhodowane bezpośrednio w piasku zmniejszyły jego przepuszczalność dla wody około sześciokrotnie. Poinformował o tym ScienceAlert.

Włókna mikrobiologiczne między ziarnami piasku

Do eksperymentów naukowcy wykorzystali piasek z wydm w pobliżu miasta Al-Ajn, a także standaryzowany piasek laboratoryjny do części testów wytrzymałościowych. Po sterylizacji do próbek dodawano roztwory odżywcze i mikroorganizmy: wytwarzającą celulozę bakterię Komagataeibacter medellinensis oraz dwa szczepy grzyba Schizophyllum commune.

Zdjęcia mikroskopowe wykazały, że celuloza bakteryjna przyczepiała się do powierzchni ziaren piasku i łączyła sąsiednie ziarna. W ciągu siedmiu dni kolumna piasku o wysokości około sześciu centymetrów stała się na tyle wytrzymała, że można ją było wyjąć z formy, pociąć na części i umieścić w wodzie bez zniszczenia. Próbki poddane działaniu grzybów również wiązały ziarna piasku, ale okazały się bardziej kruche.

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Oddzielne arkusze celulozy

W innym wariancie eksperymentu badacze osobno hodowali cienkie arkusze celulozy bakteryjnej i układali je między warstwami piasku. Takie arkusze działały jako materiał wzmacniający, rozkładając obciążenie. Podczas demonstracji z obciążeniem o masie 10 kilogramów niewzmocniona kostka piasku odkształciła się znacznie bardziej niż próbka z warstwami celulozy.

W teście z wodą arkusz celulozy zmniejszył przepuszczalność piasku do około jednej dwudziestej ósmej wartości dla nieprzetworzonej próbki. Jednocześnie zdolność piasku z włóknami wyhodowanymi między ziarnami do zatrzymywania wody wzrosła z 20,2% do 25,5%.

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Carbohydrate Polymers uznają włókna mikrobiologiczne za możliwą biodegradowalną alternatywę dla materiałów syntetycznych stosowanych do stabilizacji gruntu. Badanie przeprowadzono jednak w laboratorium: mikroorganizmom zapewniono wodę, substancje odżywcze i dostęp do tlenu. Testy nie oceniały hodowli kultur ani nie określały, jak długo materiał będzie zachowywał się w warunkach pustynnych.

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