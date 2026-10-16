Delegaci z 69 krajów na konferencji Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Wersalu we Francji zagłosowali za zastąpieniem sekund przestępnych godziną przestępną. Decyzja, która ma wejść w życie w przyszłym roku, ma ograniczyć ryzyko dla systemów komputerowych i innych systemów technicznych, które mogą nieprawidłowo przetwarzać minuty trwające 59 lub 61 sekund.

Jak podaje The Guardian, nowe podejście pozwoli uniwersalnemu czasowi koordynowanemu (UTC) odchylać się od czasu astronomicznego o maksymalnie jedną godzinę. Według specjalistów potrzeba wprowadzenia godziny przestępnej pojawi się nie wcześniej niż za tysiące lat.

Dlaczego rezygnuje się z sekund przestępnych

Sekundy przestępne są stosowane od 1972 roku, aby synchronizować UTC z obrotem Ziemi. Od tego czasu dodano 27 takich sekund. Zegary atomowe działają niezwykle stabilnie, podczas gdy prędkość obrotu planety zmienia się pod wpływem procesów zachodzących w jej płynnym jądrze, ruchów oceanów, prądów strumieniowych i innych czynników naturalnych.

Ogólnie rzecz biorąc, Ziemia obraca się wolniej: w czasach asteroidy, która spowodowała wyginięcie dinozaurów, doba trwała około 23,5 godziny. Jednak w ciągu ostatniej dekady obrót planety przyspieszył. Oznaczało to, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat mogła być potrzebna pierwsza ujemna sekunda przestępna — usunięcie sekundy z UTC. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza oszacowano na 30%.

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Ryzyko dla infrastruktury cyfrowej

Setnam Shemar, główny naukowiec działu czasu i częstotliwości brytyjskiego Narodowego Laboratorium Fizycznego, oświadczył, że godzina przestępna zmniejszy ryzyko dla systemów i infrastruktury zależnych od dokładnego czasu, a jednocześnie zachowa związek globalnego systemu czasu z obrotem Ziemi.

Jak powiedział, po dodaniu sekundy przestępnej w 2012 roku część systemów operacyjnych nie potrafiła poradzić sobie z 61 sekundami w minucie: serwery zawieszały się, a systemy ulegały awariom. Wówczas zakłóceń doświadczyły między innymi Reddit i LinkedIn, a loty Qantas były opóźnione. Ujemne sekundy przestępne, według Shemara, stwarzają jeszcze większe ryzyko, ponieważ oprogramowanie mogło nie być testowane pod kątem takiego scenariusza.

Christian Bizouard, szef Centrum Orientacji Ziemi IERS w Paryżu, poparł decyzję, ale zaznaczył, że w praktyce odkłada ona problem dla ludzi dalekiej przyszłości.

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