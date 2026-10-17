Apple обновила правила App Store, обязав разработчиков проактивно предотвращать появление и удалять сексуальные изображения, созданные без согласия изображённых на них людей. Компания также более чётко запретила приложения, которые после одобрения могут добавлять функции для создания с помощью искусственного интеллекта изображений обнажённых людей. Об этом сообщает The Verge.

Требования к разработчикам

Согласно новым правилам, разработчики должны внедрять надлежащие механизмы защиты от распространения сексуальных изображений без согласия. Приложение могут удалить из App Store, если его разработчик не обеспечит достаточных мер предосторожности или не устранит нарушения после уведомления от Apple.

Компания также уточнила правило против так называемых приложений bait-and-switch. Оно касается сервисов, которые после прохождения проверки добавляют или изменяют функции, в том числе внедряют инструменты для создания изображений обнажённых людей.

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Предыдущая критика и ограничения

Изменения произошли после критики Apple из-за использования пользователями X инструмента Grok для создания сексуализированных дипфейков без согласия людей, в том числе несовершеннолетних. Apple не удалила X или Grok из App Store, однако сообщила сенаторам, что угрожала удалить Grok из магазина.

В июне во время конференции Apple WWDC протестующие призвали компанию удалить из App Store Grok, X и все технологии для создания подобных изображений. В июле городской прокурор Сан-Франциско приказал Apple удалить 13 таких приложений, и компания заявила, что выполнила это требование.

Обновлённые правила также прямо предусматривают удаление из App Store и блокировку альтернативного распространения приложений, которые способствуют торговле людьми или эксплуатации детей.

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