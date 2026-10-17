苹果更新了 App Store 规则，要求开发者主动防止出现并删除未经图中人物同意而制作的色情图像。该公司还更明确地禁止那些在获批后能够添加利用人工智能生成裸体人物图像功能的应用。The Verge报道。

对开发者的要求

根据新规则，开发者必须实施适当的保护机制，以防止传播未经同意的色情图像。如果应用开发者未能提供足够的防护措施，或在收到苹果通知后未纠正违规行为，该应用可能会被从 App Store 下架。

该公司还明确了针对所谓 bait-and-switch 应用的规则。这项规则适用于在通过审核后添加或更改功能的服务，包括引入用于生成裸体人物图像的工具。

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此前的批评与限制

这些变化发生在苹果受到批评之后，原因是 X 用户使用 Grok 工具制作未经他人同意的性化深度伪造内容，其中包括涉及未成年人的内容。苹果没有从 App Store 中移除 X 或 Grok，但告诉参议员，该公司曾威胁要将 Grok 从商店下架。

6 月，在苹果 WWDC 大会期间，抗议者呼吁该公司从 App Store 移除 Grok、X 以及所有用于制作此类图像的技术。7 月，旧金山市检察官命令苹果移除 13 款此类应用，该公司表示已遵守这一要求。

更新后的规则还明确规定，将促成贩卖人口或剥削儿童的应用从 App Store 下架，并阻止其通过替代渠道分发。

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