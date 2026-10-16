Международная группа исследователей под руководством команды Университета Осаки в Японии разработала микрочип для определения хиральности аминокислот — их зеркальных L- и D-форм. Технология может стать более компактной альтернативой существующим методам анализа образцов, в частности для астробиологических исследований, сообщает ScienceAlert.

Золотые нанопровода и электрический сигнал

Аминокислоты являются строительными блоками белков. Соотношение их L- и D-форм в образце может указывать, имеют ли они биологическое или небиологическое происхождение. Это свойство молекул называют хиральностью.

Устройство содержит два золотых нанопровода, разделенных чрезвычайно малым промежутком. Между ними возникает туннельный ток — квантовый эффект, при котором электроны проходят через такой промежуток. Когда на чип попадает раствор с аминокислотами, прохождение молекул меняет электрический сигнал.

Для распознавания характерных электрических импульсов исследователи применили машинное обучение. По словам биоинженера Такахито Оширо из Университета Осаки, сочетание технологии туннелирования в нанощели с искусственным интеллектом позволило различать L- и D-формы аминокислот с точностью более 80%.

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Проверка на метеорите и почве пустыни

Ученые заявили, что это было первое различение хиральности аминокислот на уровне одной молекулы. Они также проверили метод на природных образцах из метеорита Мерчисон в Австралии и образцах почвы из пустыни Атакама в Чили.

По словам нанотехнолога Масатэру Таниґучи, результаты были сопоставимы с традиционными методами, поскольку оба подхода воспроизвели основные особенности аминокислотного состава образцов. В настоящее время хиральность аминокислот анализируют, в частности, методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией, для которого требуются громоздкие приборы, более крупные образцы и несколько этапов химической подготовки.

Новое устройство не предназначено для дистанционного поиска жизни: для анализа ему нужен физический образец. В то же время исследователи считают, что после дальнейшего тестирования и усовершенствования компактный сенсор можно будет применять для химического анализа на Земле и потенциально устанавливать на автоматических космических аппаратах. Исследование опубликовано в Nature Communications.

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