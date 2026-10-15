Правительство Кипра стремится к 2032 году превратить страну в ведущий и надежный центр искусственного интеллекта в Восточном Средиземноморье. Об этом на саммите Digital Agenda Cyprus в Никосии заявил заместитель министра исследований, инноваций и цифровой политики Никодемос Дамиану, сообщает Cyprus Mail.

По его словам, новая стратегия Кипра сосредоточена на практическом применении искусственного интеллекта там, где технология может принести наибольшую пользу стране. Власти также хотят сделать Кипр надежной европейской юрисдикцией для услуг с использованием ИИ и мостом между Европейским союзом и соседними регионами.

Пять приоритетных секторов

Правительство планирует сосредоточить усилия на государственном секторе и пяти отраслях, в которых Кипр имеет сформированное экономическое и институциональное присутствие: финансовых услугах, здравоохранении, туризме, юридических услугах и судоходстве.

Стратегия предусматривает создание условий, при которых системы искусственного интеллекта можно будет разрабатывать и тестировать по правилам, согласованным с нормами ЕС, а затем масштабировать для европейского и регионального рынков. Это должно дать компаниям базу для обслуживания клиентов в Европе и окружающем регионе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Образование, данные и инфраструктура

Основой реализации плана правительство называет образование и развитие человеческого капитала, а также предпринимательство и инновации. Национальная стратегия, которая ранее в этом году прошла общественное обсуждение, охватывает ответственное использование ИИ, модернизацию государственного сектора, развитие навыков, данных и инфраструктуры, а также сотрудничество государства, бизнеса и научных учреждений.

В предыдущих материалах о саммите также говорилось о 16 флагманских программах в сфере ИИ, запланированных до 2032 года. Для их реализации стране нужны надежные данные, вычислительные мощности и защищенные системы для применения технологии в государственных услугах. Отдельной задачей является поддержка малого бизнеса в адаптации к новым инструментам.

По словам Дамиану, задача правительства заключается в том, чтобы применение ИИ повышало производительность, укрепляло устойчивость экономики и государственных институтов и улучшало услуги для граждан.

Читай нас в