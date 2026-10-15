Космические стартапы в третьем квартале привлекли рекордные 20,8 млрд долларов инвестиций. Это почти втрое больше, чем 7,4 млрд долларов, вложенных во втором квартале, и более чем вдвое превышает предыдущий максимум, сообщает The Express Tribune со ссылкой на отчет инвестиционной компании Seraphim.

Инфраструктура привлекла больше всего средств

Даже без учета финансирования Blue Origin на 10 млрд долларов объем инвестиций все равно составил рекордные 10,8 млрд долларов. В течение квартала заключили 216 сделок — против 140 в предыдущем квартале.

Больше всего финансирования получили компании, работающие в сфере запусков и более широкого доступа к космосу: 16,4 млрд долларов по 120 сделкам. Компании спутниковой связи, наблюдения за Землей и других космических сервисов привлекли еще 4 млрд долларов.

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Коммерческий и государственный спрос

Вице-президент Seraphim Space Лукас Бишоп заявил, что инвесторы реагируют на признаки коммерческого и институционального спроса, а не только на остаточный интерес к первичным публичным размещениям акций. По его словам, оборонный и государственный спрос все больше поддерживают инвестиции в запуски, производство и орбитальную инфраструктуру, поскольку правительства отдают приоритет развитию собственных космических возможностей.

Среди крупнейших раундов финансирования в квартале — 1,37 млрд долларов для Hadrian, 1 млрд долларов для Stoke Space и 500 млн долларов для K2 Space. Северная Америка обеспечила около 70% мирового объема финансирования с начала года, тогда как в Китае квартальный показатель достиг 3,3 млрд долларов по 49 сделкам. Seraphim ожидает, что после исключительного третьего квартала темпы привлечения средств замедлятся, но останутся выше исторических норм.

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