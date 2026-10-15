Startupy kosmiczne pozyskały w trzecim kwartale rekordowe 20,8 mld dolarów inwestycji. To niemal trzykrotnie więcej niż 7,4 mld dolarów zainwestowane w drugim kwartale i ponad dwukrotnie więcej niż poprzedni rekord, informuje The Express Tribune, powołując się na raport firmy inwestycyjnej Seraphim.

Infrastruktura przyciągnęła najwięcej środków

Nawet bez uwzględnienia finansowania Blue Origin w wysokości 10 mld dolarów wartość inwestycji nadal wyniosła rekordowe 10,8 mld dolarów. W ciągu kwartału zawarto 216 transakcji, wobec 140 w poprzednim kwartale.

Najwięcej finansowania otrzymały firmy działające w obszarze startów i szerszego dostępu do kosmosu: 16,4 mld dolarów w ramach 120 transakcji. Firmy zajmujące się łącznością satelitarną, obserwacją Ziemi i innymi usługami kosmicznymi pozyskały kolejne 4 mld dolarów.

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Popyt komercyjny i państwowy

Wiceprezes Seraphim Space Lucas Bishop powiedział, że inwestorzy reagują na oznaki popytu komercyjnego i instytucjonalnego, a nie tylko na pozostałe zainteresowanie pierwszymi ofertami publicznymi. Według niego popyt ze strony sektora obronnego i państwa w coraz większym stopniu wspiera inwestycje w starty, produkcję i infrastrukturę orbitalną, ponieważ rządy priorytetowo traktują rozwój własnych zdolności kosmicznych.

Wśród największych rund finansowania w kwartale znalazły się 1,37 mld dolarów dla Hadrian, 1 mld dolarów dla Stoke Space oraz 500 mln dolarów dla K2 Space. Ameryka Północna zapewniła około 70% globalnego wolumenu finansowania od początku roku, podczas gdy w Chinach kwartalna wartość osiągnęła 3,3 mld dolarów w 49 transakcjach. Seraphim oczekuje, że po wyjątkowym trzecim kwartale tempo pozyskiwania środków spowolni, ale pozostanie wyższe od historycznych norm.

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