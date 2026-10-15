航天初创企业在第三季度筹集了创纪录的208亿美元投资。这几乎是第二季度74亿美元投资额的三倍，也超过此前最高纪录的两倍，The Express Tribune报道，并援引投资公司Seraphim的一份报告。

基础设施吸引了最多资金

即使不计入Blue Origin获得的100亿美元融资，投资总额仍达到创纪录的108亿美元。该季度共完成216笔交易，而上一季度为140笔。

从事发射和拓宽太空准入领域的公司获得了最多融资：120笔交易共计164亿美元。卫星通信、地球观测及其他太空服务公司又筹集了40亿美元。

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商业和政府需求

Seraphim Space副总裁卢卡斯·毕晓普表示，投资者正对商业和机构需求的迹象作出反应，而不只是对首次公开募股的残余兴趣作出反应。他表示，随着各国政府优先发展自身太空能力，国防和政府需求正日益支持对发射、制造和轨道基础设施的投资。

该季度最大的融资轮次包括Hadrian获得的13.7亿美元、Stoke Space获得的10亿美元以及K2 Space获得的5亿美元。自年初以来，北美占全球融资总额约70%，而中国的季度融资额达到33亿美元，共49笔交易。Seraphim预计，在表现异常突出的第三季度之后，融资速度将放缓，但仍将高于历史常态。

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