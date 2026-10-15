На острове Уайт в Великобритании исследователи идентифицировали новый вид хищного динозавра, жившего около 120 миллионов лет назад. Фрагмент задней части его черепа хранился в коллекции Музея естественной истории с 1924 года, однако его научное значение установили лишь теперь. Как сообщает ScienceDaily, вид назвали Invictibellatrix amberina.

Первый мегараптор в Европе

Команда ученых под руководством специалистов Университетского колледжа Лондона пришла к выводу, что динозавр принадлежал к мегарапторам — группе двуногих хищников, родственных тираннозаврам. При этом мегарапторы отличались от них более узкими черепами, сильными передними конечностями и большими изогнутыми когтями, которыми захватывали добычу.

Invictibellatrix amberina стала первым известным представителем мегарапторов, найденным в Европе. Ранее палеонтологи предполагали, что эти динозавры эволюционировали в Азии, распространились через Европу, а затем достигли Гондваны — древнего южного суперконтинента, в который входили территории современной Африки, Южной Америки и Антарктиды. Новая находка поддерживает эту версию распространения группы.

Реконструкция по фрагменту черепа

По оценке авторов исследования, животное достигало трех-четырех метров в длину и немногим более 1,5 метра в высоту. Оно могло иметь перья, а его когти, вероятно, были длиной от 10 до 20 сантиметров. Исследователи считают, что хищник питался небольшими динозаврами, ящерицами и млекопитающими.

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Для анализа останков исследователи применили компьютерную томографию, создав трехмерную модель фрагмента черепа и его внутренней полости. Они сравнили анатомические особенности с останками тираннозавров, спинозавров, рапторов и других хищных динозавров. Среди характерных признаков образца — овальное отверстие в области соединения спинного мозга с головным и гребень, по форме напоминающий песочные часы.

Музейная находка

Окаменелость нашел палеонтолог-любитель Реджинальд Уолтер Талли у подножия скалы на юго-западном побережье острова Уайт. За свою жизнь он собрал более тысячи ископаемых образцов, которые после его смерти приобрел Музей естественной истории, включая фрагмент черепа.

Название Invictibellatrix означает «непобедимая женщина-воин», а видовое название amberina отсылает к янтарю в породах, откуда происходит образец, и женскому имени Амберина. Результаты исследования опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

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