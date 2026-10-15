Epic Games открыла доступ к публичной тестовой версии Epic Games Launcher, которую команда переписала с нуля с применением инструментов искусственного интеллекта. Компания утверждает, что новое приложение работает быстрее и быстрее реагирует на действия пользователя, чем предыдущая версия лаунчера.

ИИ для переписывания кода

Как сообщает Ars Technica, генеральный менеджер и вице-президент Epic Games Store Мартин Кили объяснил, что команда использовала ИИ для написания и тестирования новых функций. Разработчики стремились воспроизвести функциональность текущего лаунчера, но не переносить его старый код на новую технологическую основу.

По словам Кили, использование ИИ позволило небольшой команде быстрее переписать кодовую базу и обеспечить поддержку Windows и Mac. Компания также планирует выпустить версию для Linux.

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Более быстрый запуск и ограничения Preview

Epic акцентирует внимание на скорости запуска нового приложения и утверждает, что оно работает быстрее Steam. Тестирование Ars Technica показало, что после холодного запуска новый лаунчер открывает страницу магазина на несколько секунд раньше Steam, если не возникает проблем со входом в учетную запись или обновлениями.

Компания также заявила о несколько более быстром восстановлении работы приложения из системного трея до экрана библиотеки — разница, по ее оценке, составляет 0,06 секунды. Издание отмечает, что во время его тестирования эта разница была незаметной.

Epic предупреждает, что Preview может содержать ошибки и пока имеет ограниченный набор функций. В частности, в новую версию еще не перенесли часть социальных возможностей и настроек учетной записи. В то же время приложение уже получило список недавно запущенных игр и централизованный центр загрузок для отслеживания сетевой активности. Epic сообщила, что работает над достижением функционального соответствия старой версии лаунчера.

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