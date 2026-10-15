Epic Games otworzyło dostęp do publicznej wersji testowej Epic Games Launcher, którą zespół przepisał od podstaw z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Firma twierdzi, że nowa aplikacja działa szybciej i szybciej reaguje na działania użytkownika niż poprzednia wersja launchera.

AI do przepisywania kodu

Jak informuje Ars Technica, dyrektor generalny i wiceprezes Epic Games Store Martin Kiley wyjaśnił, że zespół wykorzystał AI do pisania i testowania nowych funkcji. Deweloperzy chcieli odtworzyć funkcjonalność obecnego launchera, ale nie przenosić jego starego kodu na nową bazę technologiczną.

Według Kileya wykorzystanie AI pozwoliło niewielkiemu zespołowi szybciej przepisać bazę kodu i zapewnić obsługę systemów Windows i Mac. Firma planuje również wydać wersję dla Linuxa.

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Szybsze uruchamianie i ograniczenia Preview

Epic podkreśla szybkość uruchamiania nowej aplikacji i twierdzi, że działa ona szybciej niż Steam. Testy Ars Technica wykazały, że po zimnym uruchomieniu nowy launcher otwiera stronę sklepu o kilka sekund wcześniej niż Steam, jeśli nie występują problemy z logowaniem do konta lub aktualizacjami.

Firma poinformowała również o nieco szybszym przywracaniu aplikacji z zasobnika systemowego do ekranu biblioteki — różnica, według jej oceny, wynosi 0,06 sekundy. Redakcja zaznacza, że podczas jej testów różnica ta była niezauważalna.

Epic ostrzega, że Preview może zawierać błędy i na razie ma ograniczony zestaw funkcji. W szczególności do nowej wersji nie przeniesiono jeszcze części funkcji społecznościowych i ustawień konta. Jednocześnie aplikacja otrzymała już listę ostatnio uruchamianych gier oraz scentralizowane centrum pobierania do śledzenia aktywności sieciowej. Epic poinformowało, że pracuje nad osiągnięciem funkcjonalnej zgodności ze starą wersją launchera.

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