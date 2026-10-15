Epic Games已开放Epic Games Launcher公开测试版的访问权限，该团队使用人工智能工具从零开始重写了这款启动器。该公司表示，新应用的运行速度更快，对用户操作的响应也比旧版启动器更迅速。

用AI重写代码

正如Ars Technica报道，Epic Games Store总经理兼副总裁Martin Kiley解释称，团队使用AI编写和测试新功能。开发人员希望复现现有启动器的功能，但不将其旧代码迁移到新的技术基础上。

Kiley表示，使用AI让一支小型团队能够更快地重写代码库，并提供对Windows和Mac的支持。该公司还计划发布Linux版本。

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更快启动与Preview限制

Epic强调新应用的启动速度，并声称其运行速度快于Steam。Ars Technica的测试显示，在冷启动后，如果没有账户登录或更新问题，新启动器会比Steam早几秒打开商店页面。

该公司还表示，应用从系统托盘恢复至游戏库界面的速度也略快，按其估计，差异为0.06秒。该媒体指出，在其测试期间，这一差异并不明显。

Epic警告称，Preview可能包含错误，目前功能集也有限。特别是，部分社交功能和账户设置尚未迁移至新版本。与此同时，该应用已经增加了最近启动游戏列表和用于跟踪网络活动的集中下载中心。Epic表示，正在努力实现与旧版启动器的功能一致性。

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