英国怀特岛的研究人员鉴定出一种约生活在1.2亿年前的新种食肉恐龙。其头骨后部的一块碎片自1924年以来一直保存在自然历史博物馆的馆藏中，但其科学意义直到现在才被确认。据ScienceDaily报道，该物种被命名为Invictibellatrix amberina。

欧洲首个巨盗龙

由伦敦大学学院专家领导的科学家团队得出结论，这种恐龙属于巨盗龙类——一类与霸王龙有亲缘关系的两足掠食者。同时，巨盗龙类与霸王龙不同，它们拥有较窄的头骨、强壮的前肢以及用于捕捉猎物的大型弯曲爪。

Invictibellatrix amberina成为首个在欧洲发现的已知巨盗龙类成员。此前，古生物学家推测，这些恐龙在亚洲进化，经由欧洲扩散，随后抵达冈瓦纳——一个古老的南方超大陆，包括现代非洲、南美洲和南极洲的领土。这项新发现支持了这一类群扩散的说法。

根据头骨碎片进行重建

根据研究作者的估计，这种动物体长达三至四米，身高略高于1.5米。它可能长有羽毛，其爪长可能为10至20厘米。研究人员认为，这种掠食者以小型恐龙、蜥蜴和哺乳动物为食。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为分析这些遗骸，研究人员采用了计算机断层扫描，创建了头骨碎片及其内部腔体的三维模型。他们将其解剖学特征与霸王龙、棘龙、驰龙及其他食肉恐龙的遗骸进行了比较。该标本的特征包括脊髓与脑部连接区域的一个椭圆形开口，以及一个形似沙漏的嵴。

博物馆中的发现

这块化石由业余古生物学家雷金纳德·沃尔特·塔利在怀特岛西南海岸一处悬崖脚下发现。他生前收集了超过一千件化石标本；在他去世后，自然历史博物馆购得了这些标本，其中包括这块头骨碎片。

Invictibellatrix意为“不可战胜的女战士”，种名amberina则指向该标本出土岩石中的琥珀以及女性名字Amberina。研究结果发表在《Royal Society Open Science》期刊上。

关注我们在