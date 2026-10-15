NASA计划于2030年12月发射DAVINCI任务——Ars Technica

在美国，NASA计划于2030年12月发射前往金星的DAVINCI任务——比此前时间表预计的提前一年。据其副科学负责人丹·努内斯称，VERITAS任务已获得资金，计划于2032年11月发射。Ars Technica报道称，这一更新是在Venus Exploration Analysis Group会议后公布的。

DAVINCI下降器

DAVINCI将把一个带降落伞的下降器送入金星大气层。2032年初从金星附近飞掠，预计将为释放探测器做好准备，使其于2032年10月3日下降至地表。

这个钛制下降器将由电池供电，并在约一小时内从太空抵达地表。在它消失在地平线后方之前，数据和图像将通过与运载飞船的无线电通信传回地球。DAVINCI预计将获得自1982年以来首批金星表面的直接图像。

任务团队进行了实验，旨在展示相机和科学仪器将如何在一次性下降过程中收集数据。探测器原型还在极端温度下接受了测试：隔热球体将内部组件的温度保持在30°C以下。

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金星测绘

VERITAS计划在DAVINCI下降约一个月后发射。该航天器预计将在2033年年中左右抵达金星，经历空气制动阶段，随后开始定期观测。

该轨道器将搭载雷达，预计能比Magellan任务大幅提高金星表面地图的细节程度，尤其是在活火山区域。此前，预算压力使VERITAS面临被取消的风险，并延误了其研发。预算限制还迫使NASA放弃为欧洲Envision任务提供雷达仪器，该任务前往金星的发射计划定于2032年。

据Ars Technica报道，停止支持Envision以及取消Mars Sample Return计划，为继续开展DAVINCI和VERITAS工作释放了资金。

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