У США NASA планує запустити місію DAVINCI до Венери у грудні 2030 року — на рік раніше, ніж передбачав попередній графік. Місія VERITAS, за словами її заступника наукового керівника Дена Нунеса, має фінансування та запланований запуск у листопаді 2032 року. Про оновлення повідомило Ars Technica за підсумками зустрічі Venus Exploration Analysis Group.

Спускний апарат DAVINCI

DAVINCI має доправити парашутний спускний апарат в атмосферу Венери. Проліт поблизу планети на початку 2032 року має підготувати вивільнення зонда для спуску до поверхні 3 жовтня 2032 року.

Спускний апарат із титану працюватиме від батареї та долатиме шлях від космосу до поверхні приблизно за годину. Дані й зображення передаватимуться на Землю через радіозв’язок із кораблем-носієм до того, як він зникне за горизонтом. DAVINCI має отримати перші прямі знімки поверхні Венери з 1982 року.

Команда місії провела експерименти, які мали показати, як камери й наукові прилади збиратимуть дані під час одноразового спуску. Також прототип зонда випробували за екстремальних температур: ізольована сфера зберегла температуру внутрішніх компонентів нижче 30 °C.

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Картографування Венери

VERITAS планується запустити приблизно через місяць після спуску DAVINCI. Апарат має прибути до Венери близько середини 2033 року, пройти етап аерогальмування, а потім розпочати регулярні спостереження.

Орбітер нестиме радар, який має істотно підвищити деталізацію карт поверхні Венери порівняно з місією Magellan, зокрема в районах активних вулканів. Раніше бюджетний тиск ставив VERITAS під загрозу скасування та затримував її розробку. Обмеження бюджету також змусили NASA відмовитися від постачання радарного інструмента для європейської місії Envision, запуск якої до Венери запланований на 2032 рік.

За даними Ars Technica, припинення підтримки Envision і скасування програми Mars Sample Return вивільнили кошти для продовження робіт над DAVINCI та VERITAS.

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