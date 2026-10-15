В США NASA планирует запустить миссию DAVINCI к Венере в декабре 2030 года — на год раньше, чем предусматривал предыдущий график. Миссия VERITAS, по словам ее заместителя научного руководителя Дэна Нунеса, имеет финансирование, а ее запуск запланирован на ноябрь 2032 года. Об обновлении сообщило Ars Technica по итогам встречи Venus Exploration Analysis Group.

Спускаемый аппарат DAVINCI

DAVINCI должен доставить в атмосферу Венеры парашютный спускаемый аппарат. Пролет вблизи планеты в начале 2032 года должен подготовить высвобождение зонда для спуска к поверхности 3 октября 2032 года.

Титановый спускаемый аппарат будет работать от батареи и преодолеет путь от космоса до поверхности примерно за час. Данные и изображения будут передаваться на Землю по радиосвязи с кораблем-носителем до того, как он исчезнет за горизонтом. DAVINCI должен получить первые прямые снимки поверхности Венеры с 1982 года.

Команда миссии провела эксперименты, которые должны были показать, как камеры и научные приборы будут собирать данные во время одноразового спуска. Прототип зонда также испытали при экстремальных температурах: изолированная сфера сохранила температуру внутренних компонентов ниже 30 °C.

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Картографирование Венеры

Запуск VERITAS планируется примерно через месяц после спуска DAVINCI. Аппарат должен прибыть к Венере примерно в середине 2033 года, пройти этап аэродинамического торможения, а затем начать регулярные наблюдения.

Орбитальный аппарат будет нести радар, который должен существенно повысить детализацию карт поверхности Венеры по сравнению с миссией Magellan, в частности в районах активных вулканов. Ранее бюджетное давление ставило VERITAS под угрозу отмены и задерживало ее разработку. Бюджетные ограничения также вынудили NASA отказаться от поставки радиолокационного инструмента для европейской миссии Envision, запуск которой к Венере запланирован на 2032 год.

По данным Ars Technica, прекращение поддержки Envision и отмена программы Mars Sample Return высвободили средства для продолжения работ над DAVINCI и VERITAS.

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