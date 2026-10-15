Калифорнийский технологический гигант Apple готовит очередные графики релизов и масштабные презентации новых продуктов на вторую половину октября 2026 года.

Ключевые новинки и график выхода продуктов Apple в октябре и ноябре:

* 16–23 октября: Старт предзаказов и начало продаж первого складного смартфона iPhone Duo в странах первой волны, а также релиз операционной системы iOS 27.1

.* 27 октября: официальный анонс инновационного MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем, обновленного 14-дюймового MacBook Pro и моноблока iMac на базе чипов нового поколения Apple M6, а также компактного планшета iPad mini 8 с 2-нм процессором A20 Pro

.* 30 октября: Выход обновлений iOS 27.2, iPadOS 27.2 и macOS 27.2, начало продаж умной колонки HomePod mini 2 и появление в магазинах мощного Mac Studio с 512 ГБ объединенной оперативной памяти.

* 6 ноября: Начало первых поставок и открытых продаж новых MacBook Pro, iMac и iPad mini 8.

Главным событием осеннего обновления линейки станет первый в истории бренда MacBook Pro с поддержкой сенсорного ввода и OLED-матрицей. Ноутбук получит обновленный облегчённый корпус и процессоры M5 Pro и M5 Max, предлагая тачскрин в качестве дополнительной опции для удобства творческой работы без отказа от традиционного управления с клавиатуры.

Источник: MacRumors.

Напомним, что Apple подала в суд на OpenAI из-за кражи секретных разработок.

Министерство промышленности и информатизации Китая одобрило модели искусственного интеллекта Alibaba для Apple Intelligence на совместимых устройствах Apple в материковом Китае. Издание ссылается на South China Morning Post, принадлежащую Alibaba Group.

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