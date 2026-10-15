Google открыла глобальный англоязычный доступ к платформе SynthID Detector, которая позволяет проверять изображения, видео и аудио на наличие невидимых водяных знаков, встроенных поддерживаемыми системами искусственного интеллекта. В Нигерии сервис может стать дополнительным инструментом проверки сомнительного контента в преддверии всеобщих выборов 2027 года. Об этом Premium Times Nigeria сообщает со ссылкой на заявление компании.

Как работает SynthID Detector

Пользователи могут загрузить медиафайл в сервис, после чего он проверит его на распознаваемые водяные знаки SynthID. Такой цифровой сигнал добавляют к контенту во время его создания: он незаметен для человека, но может быть обнаружен технологией Google.

После сканирования платформа сообщает, был ли файл создан или изменен с помощью поддерживаемых ИИ-технологий. По данным Google, водяные знаки на изображениях и видео должны оставаться доступными для обнаружения после кадрирования, применения фильтров, сжатия и изменения частоты кадров. В аудио сигнал не слышен слушателям и должен выдерживать добавление шума, изменение скорости воспроизведения и сжатие в формате MP3.

Детектор в настоящее время распознает метки в контенте, созданном инструментами Google и компаниями-участницами инициативы, в частности OpenAI, NVIDIA и Kakao. Доступ к сервису возможен через учетную запись Google, Apple или OpenAI. Ожидается, что Apple присоединится к инициативе позднее.

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Ограничения проверки

SynthID Detector не является универсальным средством выявления контента, созданного ИИ. Он преимущественно ищет водяные знаки, добавленные Google или компаниями-участницами. Поэтому отсутствие такого знака не доказывает, что файл является подлинным или полностью создан человеком.

Сервис также не устанавливает, правильно ли описаны реальные события на подлинном фото или видео: материал могут распространять с ложными датой, местом или подписью. В материале отмечается, что проверку стоит сочетать с анализом источника, метаданных, обратным поиском изображений, сравнением ориентиров и обращением к причастным людям или организациям.

Google заявила, что с момента запуска SynthID в 2023 году встроила такие водяные знаки в более чем 180 млрд изображений и видео, созданных ИИ, а также примерно в 240 тысяч лет сгенерированного аудио.

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