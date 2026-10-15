Amazon 15 октября в Сан-Франциско, США, анонсировала два портативных устройства бренда Bee для прослушивания и записи информации в течение дня. Как сообщает Channel NewsAsia, Amazon приобрела бренд Bee в прошлом году.

Браслет и компактное устройство

Одно из новых устройств, Frontier, выполнено в формате браслета. Второе устройство — Eclipse — имеет форму компактного блока, похожего на портативное магнитное зарядное устройство.

Пользователи прикрепляют устройства к смартфонам. По данным Amazon, они объединяют информацию из календарей, приложений, в том числе электронной почты, а также других источников, доступных в течение дня.

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Напоминания и цены

Собранная информация предназначена для создания напоминаний в календаре и других подсказок на основе искусственного интеллекта. Пользователи будут получать к ней доступ через приложение или веб-сайт.

Amazon сообщила, что браслет Frontier стоит 75 долларов США, а Eclipse — 100 долларов США.

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