Amazon zapowiedział 15 października w San Francisco w USA dwa przenośne urządzenia marki Bee służące do słuchania i rejestrowania informacji w ciągu dnia. Jak podaje Channel NewsAsia, Amazon przejął markę Bee w ubiegłym roku.

Bransoletka i kompaktowe urządzenie

Jedno z nowych urządzeń, Frontier, ma formę bransoletki. Drugie urządzenie — Eclipse — ma formę kompaktowego bloku przypominającego przenośną ładowarkę magnetyczną.

Użytkownicy mocują urządzenia do smartfonów. Według Amazona łączą one informacje z kalendarzy, aplikacji, w tym poczty elektronicznej, a także z innych źródeł dostępnych w ciągu dnia.

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Przypomnienia i ceny

Zebrane informacje są przeznaczone do tworzenia przypomnień w kalendarzu i innych podpowiedzi opartych na sztucznej inteligencji. Użytkownicy będą uzyskiwać do nich dostęp przez aplikację lub stronę internetową.

Amazon poinformował, że bransoletka Frontier kosztuje 75 dolarów amerykańskich, a Eclipse — 100 dolarów amerykańskich.

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