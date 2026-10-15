Google 向公众开放 AI 水印检测器——Premium Times Nigeria

Google 已向全球开放英文版 SynthID Detector 平台，该平台可检查图像、视频和音频中是否存在由受支持的人工智能系统嵌入的不可见水印。在尼日利亚，该服务可能成为2027年大选前核查可疑内容的额外工具。Premium Times Nigeria援引该公司的声明报道了这一消息。

SynthID Detector 如何运作

用户可以向该服务上传媒体文件，随后系统会检查其中是否存在可识别的 SynthID 水印。这种数字信号会在内容创建时添加：人眼无法察觉，但可由 Google 的技术检测到。

扫描后，平台会说明文件是否使用受支持的 AI 技术创建或修改。Google 表示，图像和视频中的水印应能在裁剪、应用滤镜、压缩及改变帧率后继续被检测到。在音频中，该信号对听众不可闻，并应能承受添加噪声、改变播放速度以及压缩为 MP3 格式。

该检测器目前可识别由 Google 工具及参与该倡议的公司创建的内容中的标记，其中包括 OpenAI、NVIDIA 和 Kakao。可通过 Google、Apple 或 OpenAI 账户访问该服务。预计 Apple 将在稍后加入该倡议。

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核查的局限性

SynthID Detector 并非检测 AI 生成内容的通用工具。它主要寻找由 Google 或参与公司添加的水印。因此，没有此类标记并不能证明文件真实，或完全由人类创作。

该服务也无法确定真实事件是否在真实照片或视频中得到正确描述：相关材料可能附有错误的日期、地点或说明文字传播。报道指出，核查应结合对来源和元数据的分析、反向图片搜索、地标比对，以及联系相关人员或组织。

Google 表示，自 SynthID 于2023年推出以来，该公司已在超过1800亿张 AI 生成的图像和视频中嵌入此类水印，并在约24万年的生成音频中嵌入了此类水印。

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