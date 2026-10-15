Google otworzył globalny, anglojęzyczny dostęp do platformy SynthID Detector, która umożliwia sprawdzanie obrazów, nagrań wideo i audio pod kątem niewidocznych znaków wodnych osadzonych przez obsługiwane systemy sztucznej inteligencji. W Nigerii usługa może być dodatkowym narzędziem do weryfikacji budzących wątpliwości treści przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Poinformował o tym Premium Times Nigeria, powołując się na oświadczenie firmy.

Jak działa SynthID Detector

Użytkownicy mogą przesłać plik multimedialny do usługi, po czym jest on sprawdzany pod kątem rozpoznawalnych znaków wodnych SynthID. Ten cyfrowy sygnał jest dodawany do treści podczas jej tworzenia: jest niewidoczny dla człowieka, ale może zostać wykryty przez technologię Google.

Po skanowaniu platforma informuje, czy plik został utworzony lub zmodyfikowany za pomocą obsługiwanych technologii AI. Według Google znaki wodne na obrazach i wideo mają pozostać wykrywalne po kadrowaniu, zastosowaniu filtrów, kompresji i zmianie liczby klatek na sekundę. W nagraniach audio sygnał jest niesłyszalny dla słuchaczy i ma wytrzymywać dodanie szumu, zmianę prędkości odtwarzania oraz kompresję do formatu MP3.

Detektor obecnie rozpoznaje oznaczenia w treściach utworzonych przez narzędzia Google oraz firmy uczestniczące w inicjatywie, w tym OpenAI, NVIDIA i Kakao. Dostęp do usługi jest możliwy za pośrednictwem konta Google, Apple lub OpenAI. Oczekuje się, że Apple dołączy do inicjatywy później.

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Ograniczenia weryfikacji

SynthID Detector nie jest uniwersalnym narzędziem do wykrywania treści wygenerowanych przez AI. Przede wszystkim wyszukuje znaki wodne dodane przez Google lub firmy uczestniczące w inicjatywie. Dlatego brak takiego znaku nie dowodzi, że plik jest autentyczny lub w całości stworzony przez człowieka.

Usługa nie ustala również, czy rzeczywiste wydarzenia są prawidłowo opisane na autentycznym zdjęciu lub nagraniu wideo: materiał może być rozpowszechniany z fałszywą datą, miejscem lub podpisem. W materiale zaznaczono, że weryfikację warto łączyć z analizą źródła, metadanych, wyszukiwaniem obrazem, porównywaniem charakterystycznych punktów oraz kontaktem z zaangażowanymi osobami lub organizacjami.

Google podał, że od uruchomienia SynthID w 2023 roku osadził takie znaki wodne w ponad 180 miliardach obrazów i nagrań wideo wygenerowanych przez AI, a także w około 240 tysiącach lat wygenerowanego audio.

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