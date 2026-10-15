NASA przyspiesza rozwój trzech marsjańskich helikopterów SkyFall, które mają wyruszyć na Czerwoną Planetę w 2028 roku na pokładzie statku kosmicznego Space Reactor-1 Freedom. Aparat z jądrowym systemem zasilania ma dostarczyć kapsułę z maszynami na północną półkulę Marsa wiosną, gdy ryzyko burz pyłowych jest niższe, informuje Space.com.

Samodzielne lądowanie

Trzy identyczne helikoptery mają zostać wypuszczone w atmosferze Marsa na wysokości około 1 000 metrów. Po oddzieleniu mają samodzielnie rozłożyć się, obniżyć lot i wylądować na powierzchni planety. Taki sposób rozmieszczenia nie przewiduje jednorazowego lądownika ani łazika transportowego, jak miało to miejsce w przypadku Ingenuity, który działał wraz z Perseverance.

SkyFall powstaje z uwzględnieniem doświadczeń Ingenuity, który wykonał 72 loty w kraterze Jezero, choć początkowo był zaprojektowany tylko na pięć. Nowe aparaty będą nieco większe, lecz będą działać według tej samej zasady. Są projektowane z myślą o sześciomiesięcznej pracy, z celem przedłużenia jej do jednego roku ziemskiego.

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Poszukiwanie lodu pod powierzchnią

Każdy helikopter otrzyma pięć instrumentów naukowych i kamery nawigacyjne. Będą badać strukturę podpowierzchniową Marsa, geomorfologię i geologię terenu, warunki meteorologiczne oraz środowisko radiacyjne. Aparaty będą również wyposażone w georadar zdolny wykrywać warstwy skał lub pogrzebany lód na głębokościach niedostępnych dla radarów orbitalnych.

Wytyczną projektu przy wyborze miejsca lądowania są obszary ze złożami podpowierzchniowego lodu wodnego oraz krajobrazami lodowcowymi lub peryglacjalnymi. Według naukowca projektu Matthew Golombeka z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA helikoptery będą mogły pokonywać od jednego do dwóch kilometrów co drugą marsjańską dobę, a łączna długość tras może sięgnąć 200–300 kilometrów.

NASA planuje przeprowadzić pierwszy seminarium dotyczące potencjalnych obszarów lądowania na początku przyszłego roku, a drugie pod koniec 2027 roku. Misje mają wybierać cenne naukowo miejsca poza elipsą lądowania, w tym w celu poszukiwania lodu, który jest ważny zarówno dla badania historii klimatu Marsa, jak i dla przyszłych załogowych ekspedycji.

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