W USA NASA planuje wystrzelić misję DAVINCI do Wenus w grudniu 2030 roku — o rok wcześniej, niż przewidywał poprzedni harmonogram. Misja VERITAS, według jej zastępcy kierownika naukowego Dana Nunesa, ma finansowanie i zaplanowany start w listopadzie 2032 roku. O aktualizacji poinformował Ars Technica po spotkaniu Venus Exploration Analysis Group.

Lądownik DAVINCI

DAVINCI ma dostarczyć do atmosfery Wenus lądownik opadający na spadochronie. Przelot w pobliżu planety na początku 2032 roku ma przygotować uwolnienie sondy do zejścia na powierzchnię 3 października 2032 roku.

Tytanowy lądownik będzie działał na baterii i pokona drogę z kosmosu na powierzchnię w około godzinę. Dane i obrazy będą przekazywane na Ziemię przez łączność radiową ze statkiem nośnym, zanim zniknie on za horyzontem. DAVINCI ma uzyskać pierwsze bezpośrednie zdjęcia powierzchni Wenus od 1982 roku.

Zespół misji przeprowadził eksperymenty, które miały pokazać, jak kamery i instrumenty naukowe będą zbierać dane podczas jednorazowego zejścia. Prototyp sondy przetestowano również w ekstremalnych temperaturach: izolowana sfera utrzymała temperaturę wewnętrznych komponentów poniżej 30°C.

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Mapowanie Wenus

Start VERITAS planowany jest około miesiąca po zejściu DAVINCI. Aparat ma dotrzeć do Wenus około połowy 2033 roku, przejść etap hamowania aerodynamicznego, a następnie rozpocząć regularne obserwacje.

Orbiter będzie wyposażony w radar, który ma znacząco zwiększyć szczegółowość map powierzchni Wenus w porównaniu z misją Magellan, w tym w rejonach aktywnych wulkanów. Wcześniej presja budżetowa stawiała VERITAS przed groźbą anulowania i opóźniała jej rozwój. Ograniczenia budżetowe zmusiły również NASA do rezygnacji z dostarczenia instrumentu radarowego dla europejskiej misji Envision, której start do Wenus zaplanowano na 2032 rok.

Według Ars Technica zakończenie wsparcia dla Envision i anulowanie programu Mars Sample Return uwolniły środki na kontynuację prac nad DAVINCI i VERITAS.

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