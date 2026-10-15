据Engadget报道，中国工业和信息化部已批准阿里巴巴的人工智能模型用于Apple Intelligence在中国大陆兼容Apple设备上的运行。该媒体援引了归属于阿里巴巴集团的《南华早报》。

用于Apple Intelligence的阿里巴巴模型

这涉及通义千问大型语言模型家族，即Qwen，以及用于生成图像和视频的通义万相工具。这些模型和工具将用于Apple Intelligence在中国的运行。

Apple已于7月获得在中国大陆部署Apple Intelligence的许可，但据《南华早报》报道，该系统至今尚未在当地上线。更新后的文件还包括iPhone Duo和iPhone 18 Pro的网络接入许可。

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预计在中国推出

iPhone Duo计划于下周在中国推出。其关键软件功能之一预计将是搭载人工智能的升级版Siri。

Apple Intelligence的部分功能已在香港提供。同时，中国关于人工智能和数据隐私的规定推迟了该系统在中国大陆的推出。据Engadget报道，Apple Intelligence可能在美国推出近两年后才会在当地上线。

在美国，Apple与Google和OpenAI合作训练模型并转交复杂请求。关于Apple可能与中国人工智能公司合作推出Apple Intelligence的报道于2025年初出现，而在夏季获悉，Qwen将在面向中国买家的兼容iPhone、iPad、Mac和Vision Pro设备上运行的该系统中发挥核心作用。

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