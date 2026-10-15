Міністерство промисловості та інформатизації Китаю, за даними Engadget, схвалило моделі штучного інтелекту Alibaba для Apple Intelligence на сумісних пристроях Apple у материковому Китаї. Видання посилається на South China Morning Post, що належить Alibaba Group.

Моделі Alibaba для Apple Intelligence

Йдеться про сімейство великих мовних моделей Tongyi Qianwen, відоме як Qwen, а також про інструмент Tongyi Wanxiang для генерування зображень і відео. Ці моделі та інструмент мають використовувати для роботи Apple Intelligence у Китаї.

Apple вже отримала дозвіл на розгортання Apple Intelligence в материковому Китаї в липні, однак, за даними South China Morning Post, система там досі не запрацювала. Оновлені документи також містять дозволи на мережевий доступ для iPhone Duo та iPhone 18 Pro.

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Очікуваний запуск у Китаї

iPhone Duo планують запустити в Китаї наступного тижня. Однією з його ключових програмних функцій має стати оновлена Siri зі штучним інтелектом.

Частина можливостей Apple Intelligence вже доступна в Гонконзі. Водночас правила Китаю щодо штучного інтелекту та конфіденційності даних затримали вихід системи на материку. За даними Engadget, Apple Intelligence може з'явитися там майже через два роки після запуску у США.

У США Apple співпрацює з Google та OpenAI для навчання моделей і передавання складних запитів. Повідомлення про можливу співпрацю Apple із китайськими ШІ-компаніями для запуску Apple Intelligence з'явилися на початку 2025 року, а влітку стало відомо, що Qwen відіграватиме центральну роль у роботі системи на сумісних iPhone, iPad, Mac і Vision Pro для китайських покупців.

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