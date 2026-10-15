Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji, według Engadget, zatwierdziło modele sztucznej inteligencji Alibaba dla Apple Intelligence na kompatybilnych urządzeniach Apple w Chinach kontynentalnych. Publikacja powołuje się na South China Morning Post, należący do Alibaba Group.

Modele Alibaba dla Apple Intelligence

Chodzi o rodzinę dużych modeli językowych Tongyi Qianwen, znaną jako Qwen, a także narzędzie Tongyi Wanxiang do generowania obrazów i wideo. Modele te i narzędzie mają być wykorzystywane do działania Apple Intelligence w Chinach.

Apple już w lipcu otrzymało zgodę na wdrożenie Apple Intelligence w Chinach kontynentalnych, jednak według South China Morning Post system nadal tam nie ruszył. Zaktualizowane dokumenty zawierają także zgody na dostęp do sieci dla iPhone’a Duo i iPhone’a 18 Pro.

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Oczekiwany start w Chinach

Premiera iPhone’a Duo w Chinach jest planowana na przyszły tydzień. Jedną z jego kluczowych funkcji programowych ma być zaktualizowana Siri ze sztuczną inteligencją.

Część możliwości Apple Intelligence jest już dostępna w Hongkongu. Jednocześnie chińskie przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i prywatności danych opóźniły uruchomienie systemu na kontynencie. Według Engadget Apple Intelligence może pojawić się tam niemal dwa lata po premierze w Stanach Zjednoczonych.

W Stanach Zjednoczonych Apple współpracuje z Google i OpenAI przy trenowaniu modeli oraz przekazywaniu złożonych zapytań. Doniesienia o możliwej współpracy Apple z chińskimi firmami AI w celu uruchomienia Apple Intelligence pojawiły się na początku 2025 roku, a latem стало wiadomo, że Qwen będzie odgrywać centralną rolę w działaniu systemu na kompatybilnych iPhone’ach, iPadach, Macach i urządzeniach Vision Pro dla chińskich nabywców.

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