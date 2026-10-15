Министерство промышленности и информатизации Китая, по данным Engadget, одобрило модели искусственного интеллекта Alibaba для Apple Intelligence на совместимых устройствах Apple в материковом Китае. Издание ссылается на South China Morning Post, принадлежащую Alibaba Group.

Модели Alibaba для Apple Intelligence

Речь идет о семействе больших языковых моделей Tongyi Qianwen, известном как Qwen, а также об инструменте Tongyi Wanxiang для генерации изображений и видео. Эти модели и инструмент должны использоваться для работы Apple Intelligence в Китае.

Apple уже получила разрешение на развертывание Apple Intelligence в материковом Китае в июле, однако, по данным South China Morning Post, система там до сих пор не запущена. Обновленные документы также содержат разрешения на сетевой доступ для iPhone Duo и iPhone 18 Pro.

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Ожидаемый запуск в Китае

Запуск iPhone Duo в Китае планируется на следующей неделе. Одной из его ключевых программных функций должна стать обновленная Siri с искусственным интеллектом.

Часть возможностей Apple Intelligence уже доступна в Гонконге. В то же время правила Китая в отношении искусственного интеллекта и конфиденциальности данных задержали выход системы на материке. По данным Engadget, Apple Intelligence может появиться там почти через два года после запуска в США.

В США Apple сотрудничает с Google и OpenAI для обучения моделей и передачи сложных запросов. Сообщения о возможном сотрудничестве Apple с китайскими ИИ-компаниями для запуска Apple Intelligence появились в начале 2025 года, а летом стало известно, что Qwen будет играть центральную роль в работе системы на совместимых iPhone, iPad, Mac и Vision Pro для китайских покупателей.

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