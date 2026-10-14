В США 35-летнему инженеру OpenAI, гражданину Саудовской Аравии Абдулрахману Альфозану, предъявили обвинение в незаконном перехвате устных разговоров. По данным Al Jazeera, его арестовали после обнаружения скрытого устройства для прослушивания в комнате для совещаний компании.

Устройство нашли в комнате для совещаний

По данным Министерства юстиции США, Альфозан работал в OpenAI с июля 2025 года. Прокуроры утверждают, что он пытался незаконно получить конфиденциальную информацию с помощью устройства для прослушивания.

В жалобе Минюста США указано, что устройство, спрятанное в туалетной бумаге, установили примерно 28 сентября, а 30 сентября его обнаружили. По утверждению прокуроров, записи камер наблюдения в офисе OpenAI показывают, что Альфозан несколько раз находился возле комнаты для совещаний руководства до обнаружения устройства. Он якобы не имел разрешения на доступ в помещение или участие во встречах, которые там проводились.

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Заявление OpenAI и судебное производство

Как сообщает Al Jazeera, служба безопасности OpenAI также обнаружила второе устройство для прослушивания в сумке Альфозана. Компания заявила, что с помощью собственных моделей искусственного интеллекта исследовала устройство и его происхождение, после чего идентифицировала конкретного сотрудника, который, по ее утверждению, установил его несколькими днями ранее.

OpenAI сообщила, что не имеет признаков того, что этот человек ненадлежащим образом получил доступ к весам моделей, исходному коду или данным клиентов либо вывел их. Компания уволила сотрудника и сообщила о деле ФБР. Альфозан впервые предстал перед судом во вторник; в случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

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