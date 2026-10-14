В Брюсселе, Бельгия, Google DeepMind и облачный сервис Alphabet Google Cloud сообщили, что предоставят до 200 европейским научным исследователям прямой доступ к своим передовым моделям. Исследователи также получат 3 млн долларов в виде кредитов на вычислительные ресурсы, сообщает Channel NewsAsia.

Доступ к инструментам

Компании сообщили о решении в среду, 14 октября. Оно предусматривает прямой доступ не только к моделям, но и к набору научных инструментов.

Среди них — AlphaFold 3, WeatherNext, AlphaGenome, AlphaEvolve и AlphaEarth Foundations. В сообщении говорится, что доступ и вычислительные кредиты получат до 200 научных исследователей из Европы.

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Заявленная цель

В компаниях заявили, что это должно помочь исследователям быстрее решать сложные задачи. В качестве примеров таких задач они назвали прогнозирование экстремальных погодных явлений и картографирование молекулярных структур.

Кредиты на вычисления на сумму 3 млн долларов дополняют доступ к инструментам, которые компании называют передовыми моделями.

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