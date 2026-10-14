Google відкриє 200 науковцям Європи доступ до передових моделей — Channel NewsAsia

У Брюсселі, Бельгія, Google DeepMind і хмарний сервіс Alphabet Google Cloud повідомили, що нададуть до 200 європейських наукових дослідників прямий доступ до своїх передових моделей. Дослідники також отримають 3 млн доларів кредитів на обчислювальні ресурси, повідомляє Channel NewsAsia.

Доступ до інструментів

Компанії повідомили про рішення в середу, 14 жовтня. Воно передбачає прямий доступ не лише до моделей, а й до набору наукових інструментів.

Серед них — AlphaFold 3, WeatherNext, AlphaGenome, AlphaEvolve та AlphaEarth Foundations. У повідомленні йдеться, що доступ та обчислювальні кредити отримають до 200 наукових дослідників із Європи.

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Заявлена мета

У компаніях заявили, що це має допомогти дослідникам швидше розв’язувати складні завдання. Як приклади таких завдань вони назвали прогнозування екстремальних погодних явищ і картографування молекулярних структур.

Кредити на обчислення на суму 3 млн доларів доповнюють доступ до інструментів, які компанії називають передовими моделями.

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