W Brukseli w Belgii Google DeepMind i należąca do Alphabet usługa chmurowa Google Cloud poinformowały, że zapewnią do 200 europejskim naukowcom bezpośredni dostęp do swoich zaawansowanych modeli. Badacze otrzymają także kredyty na zasoby obliczeniowe o wartości 3 mln dolarów, informuje Channel NewsAsia.

Dostęp do narzędzi

Firmy poinformowały o decyzji w środę, 14 października. Przewiduje ona bezpośredni dostęp nie tylko do modeli, lecz także do zestawu narzędzi naukowych.

Wśród nich są AlphaFold 3, WeatherNext, AlphaGenome, AlphaEvolve i AlphaEarth Foundations. W komunikacie podano, że dostęp i kredyty obliczeniowe otrzyma do 200 naukowców z Europy.

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Zadeklarowany cel

Firmy oświadczyły, że ma to pomóc badaczom szybciej rozwiązywać złożone zadania. Jako przykłady takich zadań wskazały prognozowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych i mapowanie struktur molekularnych.

Kredyty na obliczenia o wartości 3 mln dolarów uzupełniają dostęp do narzędzi, które firmy nazywają zaawansowanymi modelami.

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