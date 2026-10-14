Стриминговый сервис Discovery+ повысил стоимость обоих месячных тарифов. Подписка с рекламой теперь стоит 7 долларов в месяц — на 1 доллар больше, а тариф без рекламы подорожал на 2 доллара, до 12 долларов в месяц.

Новые цены для подписчиков

Как сообщает Engadget, новые цены начали действовать во вторник для новых пользователей. Действующие подписчики получили уведомление за 30 дней: новая стоимость будет применяться к первому счету, выставленному 12 ноября или позднее.

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Предыдущее повышение стоимости подписок Discovery+ произошло в январе 2025 года. Нынешнее изменение произошло примерно через неделю после официального слияния Paramount и Warner Bros. Discovery, в результате которого образовалась Skydance.

Планы относительно стриминговых платформ

Skydance сигнализировала о намерении объединить Paramount+ и HBO Max в одно предложение. В то же время Engadget предполагает, что в дальнейшем возможны новые повышения цен и меры по сокращению расходов, поскольку компания начинает решать вопрос долга в размере 80 млрд долларов, который взяла на себя.

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