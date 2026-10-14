Serwis streamingowy Discovery+ podniósł ceny obu miesięcznych planów. Subskrypcja z reklamami kosztuje teraz 7 dolarów miesięcznie, czyli o 1 dolar więcej, natomiast plan bez reklam podrożał o 2 dolary, do 12 dolarów miesięcznie.

Nowe ceny dla subskrybentów

Jak informuje Engadget, nowe ceny zaczęły obowiązywać we wtorek dla nowych użytkowników. Obecni subskrybenci otrzymali 30-dniowe powiadomienie: nowa cena będzie obowiązywać od pierwszego rachunku wystawionego 12 listopada lub później.

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Poprzednia podwyżka cen subskrypcji Discovery+ miała miejsce w styczniu 2025 roku. Obecna zmiana nastąpiła około tydzień po oficjalnej fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery, w wyniku której powstało Skydance.

Plany dotyczące platform streamingowych

Skydance zasygnalizowało zamiar połączenia Paramount+ i HBO Max w jedną ofertę. Jednocześnie Engadget przypuszcza, że w przyszłości możliwe są kolejne podwyżki cen i działania ograniczające koszty, ponieważ firma zaczyna rozwiązywać kwestię przejętego przez siebie długu w wysokości 80 mld dolarów.

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