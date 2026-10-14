Discovery+ підвищив ціни після злиття Paramount і Warner Bros. Discovery — Engadget

Стримінговий сервіс Discovery+ підвищив вартість обох місячних тарифів. Підписка з рекламою тепер коштує 7 доларів на місяць — на 1 долар більше, а тариф без реклами подорожчав на 2 долари, до 12 доларів на місяць.

Нові ціни для передплатників

Як повідомляє Engadget, нові ціни почали діяти у вівторок для нових користувачів. Чинні передплатники отримали 30 днів попередження: нова вартість застосовуватиметься до першого рахунку, виставленого 12 листопада або пізніше.

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Попереднє підвищення вартості підписок Discovery+ відбулося у січні 2025 року. Нинішня зміна сталася приблизно через тиждень після офіційного злиття Paramount і Warner Bros. Discovery, у результаті якого утворилася Skydance.

Плани щодо стримінгових платформ

Skydance сигналізувала про намір об'єднати Paramount+ та HBO Max в одну пропозицію. Водночас Engadget припускає, що надалі можливі нові підвищення цін і заходи зі скорочення витрат, оскільки компанія починає розв'язувати питання боргу обсягом 80 млрд доларів, який взяла на себе.

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